Личное: Она же подросток!

Известная своими пьянками и загулами Лариса Гузеева, заявила, что у неё дочь — подросток.
«Подростки переживают всё трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Всё проходит», — решила работница ртом на Первом.
Фото: Соцсети
Дочь Гузеевны устроила погром в комнате, объяснив, что не хочет жить. Девочка ранее вела себя не вполне адекватно, но вечно пьяненькая Лариса на всё махала рукой — мол, пройдёт.
Действительно, подростки бывают разными. Кто-то — гот, кто-то эмо. Вот у Ларисы Гузеевой дочь тоже не вполне в себе, но ведь это же — возраст!
«Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то то уже никогда не проснусь», — написала в соцсетях девочка.
Вот только «девочке» уже 19 лет. На минуточку — 19! О каком подростковом протесте Гузеева ведёт речь, если перед нами волне себе взрослая и половозрелая женщина?
Подростковый возраст заканчивается в 16 лет потерей девственности. Все протесты, прыщи и комплексы уходят, когда начинается взрослая жизнь. Но для Ларисы Гузеевой, которая занята то телевизором, то страдает похмельем, её дочь Ольга до сих пор — подросток.
Это явно ненормально, что девушка, вместо личной жизни, учёбы, любви, крушит комнату и мечтает не проснуться наутро. И на подростковый возраст в 19 лет уже ничего не спишешь — Ольга давно не ребёнок.
Впрочем, у Любови Успенской — та же ситуация, что и у Гузеевны. Карусель в голове, а что с детьми — не видят.
Как вы оцениваете поведение Ольги — стоит Ларисе уже протрезветь и обратить на это внимание?
Источник: Лена Миро
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