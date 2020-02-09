Личное: Она же подросток!

Известная своими пьянками и загулами Лариса Гузеева, заявила, что у неё дочь — подросток.

«Подростки переживают всё трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Всё проходит», — решила работница ртом на Первом.



Фото: Соцсети

Дочь Гузеевны устроила погром в комнате, объяснив, что не хочет жить. Девочка ранее вела себя не вполне адекватно, но вечно пьяненькая Лариса на всё махала рукой — мол, пройдёт.

Действительно, подростки бывают разными. Кто-то — гот, кто-то эмо. Вот у Ларисы Гузеевой дочь тоже не вполне в себе, но ведь это же — возраст!

«Я надеюсь, что если прямо сейчас засну, то то уже никогда не проснусь», — написала в соцсетях девочка.

Вот только «девочке» уже 19 лет. На минуточку — 19! О каком подростковом протесте Гузеева ведёт речь, если перед нами волне себе взрослая и половозрелая женщина?

Подростковый возраст заканчивается в 16 лет потерей девственности. Все протесты, прыщи и комплексы уходят, когда начинается взрослая жизнь. Но для Ларисы Гузеевой, которая занята то телевизором, то страдает похмельем, её дочь Ольга до сих пор — подросток.

Это явно ненормально, что девушка, вместо личной жизни, учёбы, любви, крушит комнату и мечтает не проснуться наутро. И на подростковый возраст в 19 лет уже ничего не спишешь — Ольга давно не ребёнок.

Впрочем, у Любови Успенской — та же ситуация, что и у Гузеевны. Карусель в голове, а что с детьми — не видят.

Как вы оцениваете поведение Ольги — стоит Ларисе уже протрезветь и обратить на это внимание?

Источник: Лена Миро

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