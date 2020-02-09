Выросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии

На круизном судне Diamond Princess, которое стоит на рейде близ порта Йокогама, коронавирусом заболели еще шесть человек, сообщают японские СМИ.

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на судне возросло до 70, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал AbemaNews.

Сообщается, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие, однако это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, а заболеваниями, которые свойственны пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет.

Отмечается, что у многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия.

Власти Японии заявили, что рассматривают вопрос о доставке лекарств, в том числе и с использованием вертолета.

Напомним, лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Среди пассажиров был житель КНР, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел с судна 25 января в Гонконге.

При этом на корабле оказались 24 россиянина, в том числе и дети. Пассажирам запретили покидать каюты из-за карантина.

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