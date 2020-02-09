Выросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии

Выросло число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии

09.02.2020, 11:26, Новости дня

На круизном судне Diamond Princess, которое стоит на рейде близ порта Йокогама, коронавирусом заболели еще шесть человек, сообщают японские СМИ.

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на судне возросло до 70, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал AbemaNews.

Сообщается, что еще 100 человек жалуются на плохое самочувствие, однако это может быть вызвано не новой коронавирусной инфекцией, а заболеваниями, которые свойственны пожилым людям: большинству пассажиров на лайнере около 70 лет.

Отмечается, что у многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия.

Власти Японии заявили, что рассматривают вопрос о доставке лекарств, в том числе и с использованием вертолета.

Напомним, лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Среди пассажиров был житель КНР, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел с судна 25 января в Гонконге.

При этом на корабле оказались 24 россиянина, в том числе и дети. Пассажирам запретили покидать каюты из-за карантина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вор и убийца сбежали из читинской психбольницы

Пелоси назвала нарушение конституции со стороны Трампа установленным фактом

Офис прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств после допроса освобожденных заложников боевиков

Против отца, оставившего детей в аэропорту, завели уголовное дело

«Все протоколы, составленные за сотрудничество с нежелательными организациями, незаконны» — юрист

Рауль Хаджимба отказался от участия в повторных выборах президента Абхазии

Путин позвонил ребенку, которому помог посетить Красную Поляну

Верланов: За ноябрь сумма начисленного НДС выросла на 23,6% по сравнению с прошлогодним показателем

Меркель и Макрон считают, что обмен между Украиной и ОРДЛО должен помочь восстановить доверие между сторонами

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти

Политика конфиденциальности - GDPR

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика