Скоро может появиться «женская» Виагра в двух видах

В скором времени, как пишут зарубежные издания, в аптеках может появиться Виагра для женщин. Таблетки Lybrido для повышения полового влечения будут представлены в розовом цвете и в двух видах.

Одна из версий «женской» Виагры станет выпускаться с содержанием тестостерона и силденафила (вещества для потенции). Данные препараты предназначаются для дам с возбуждением, ориентированным на мозг и тело. Второй вид препарата включит тестостерон, а также буспирон, оказывающий успокоительное действие. Эта Виагра предназначается для стеснительных представительниц прекрасного пола.

В отличие от «мужского» средства для потенции, имеющего голубой оттенок, препарат для женщин выйдет в розовом цвете и со вкусом мяты. Таблетки могут появиться в аптеках уже через два года, а их стоимость составит порядка $12. «Женскую» Виагру можно будет приобрести исключительно по рецепту. Автор разработки профессор Эрик Клаасен уверен, новый препарат поможет дамам наладить сексуальную жизнь и чувствовать себя счастливее.

Недавно, информирует «Слово и Дело», исследователи провели исследование, выявив неожиданный побочный эффект Виагры. Как оказалось, препарат для потенции негативно сказывается на зрении у мужчин.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет