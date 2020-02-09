Лера Кудрявцева сообщила, что боится стать немощной в старости

Лера Кудрявцева дала ответ на вопрос подписчиков о страхе перед старостью. Телеведущая отметила, что её пугает немощность, а не морщины.

Жена хоккеиста Игоря Макарова в настоящее время воспитывает дочь возрастом 1 год. 48-летняя ведущая второй раз стала матерью в августе 2018-го. От прошлых отношений у неё имеется взрослый сын Жан Ленюк, который уже воспитывает своего ребёнка. На персональной странице в Instagram Лера Кудрявцева провела специальное мероприятия со своими поклонниками. Знаменитость согласилась дать ответы на анонимные вопросы со стороны подписчиков личного аккаунта, поделившись в разделе «Истории» наиболее сокровенными переживаниями.



Один из пользователей поинтересовался у Кудрявцевой наличием страха перед старостью. На это телеведущая ответила, что боится оказаться немощной. При этом морщины не так страшны, ведь «будут у всех». Телеведущая отмечает, с появлением ребёнка она начала больше времени уделять своей семье. Вместо многочисленных выходов на публичные мероприятия и вечеринки, Лера Кудрявцева отправляется домой, где её ожидает дочь.

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