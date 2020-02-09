Аттестация прокуроров областных прокуратур продлится, вероятно, до конца мая – Чумак

Аттестация прокуроров областных прокуратур начнется 1 марта и будет длиться, вероятно, до конца мая. Об этом в эфире «Радіо Свобода» 8 февраля сказал заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак.

«Аттестация будет проходить по областным прокуратурам. Мы распределили этих людей, которые проходят службу в областных прокуратурах, а там чуть больше 3 тыс.. И они в течение трех дней приедут в Киев и сдадут соответствующие тесты, тесты компьютерные, а затем по очереди будут приезжать группами, чтобы не оголять там прокуратуры, и проходить собеседования», – сказал Чумак.

После этого проведут аттестацию местных прокуроров, которых насчиьывается около 5 тыс.

По его словам, закон предусматривает до двух лет на обновление органов прокуратуры, но в Офисе генпрокурора надеются справиться быстрее.

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете «Голос України», а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора.

Новую систему прокуратуры составят Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также Специализированная антикоррупционная прокуратура. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.

Со 2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет