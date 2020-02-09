«Спартак» продлил контракт с защитником Ещенко

«Спартак» продлил контракт с защитником Ещенко

09.02.2020, 11:06, Новости дня

Московский "Спартак" продлил контракт с 36-летним защитником Андреем Ещенко. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.

Андрей Ещенко пришел в "Спартак" летом 2016 года из московского "Динамо". Правый защитник помог красно-белым стать чемпионами в сезоне 2016-17 и выиграть Суперкубок РФ летом 2017. Ещенко сыграл за 22-кратных чемпионов страны 86 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее "Спартак" продлил контракт с еще одним ветераном – вратарем Артемом Ребровым. 35-лений голкипер также подписал договор сроком на один год.

Источник: Вести



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