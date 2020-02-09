«Спартак» продлил контракт с защитником Ещенко

Московский "Спартак" продлил контракт с 36-летним защитником Андреем Ещенко. Новый договор рассчитан до лета 2021 года.
Андрей Ещенко пришел в "Спартак" летом 2016 года из московского "Динамо". Правый защитник помог красно-белым стать чемпионами в сезоне 2016-17 и выиграть Суперкубок РФ летом 2017. Ещенко сыграл за 22-кратных чемпионов страны 86 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Ранее "Спартак" продлил контракт с еще одним ветераном – вратарем Артемом Ребровым. 35-лений голкипер также подписал договор сроком на один год.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Казани завершился Всероссийский фестиваль детского творчества «Добрая волна» / 3 декабря
- Digital Trends — Трамп призвал конгресс не скупиться, чтобы США стали первыми на Марсе / 5 февраля
- Рада приняла закон Гройсмана об общем среднем образовании со статьей о языке обучения / 16 января
- Вступили в силу новые правила пересечения админграницы с Крымом / 9 февраля
- Шойгу показали способное находить бомбы по парам взрывчатых веществ устройство / 7 февраля
- Депутат бундестага обвинил правительство Германии в ухудшении отношений с Россией / 12 декабря
- Ребенок застрелил отца из ружья под Саратовом / 9 января
- Миллионы пользователей лишатся WhatsApp в 2020 году / 10 декабря