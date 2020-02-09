Дочь Леонида Якубовича решила стать певицей

Дочь Леонида Якубовича Варвара решила стать певицей. Несмотря на такое решение и запись своего первого трека, она не намерена покорять российский шоу-бизнес и предпочитает исполнять композиции для себя и знакомых.

Решение вернуться к вокалу Варвара некоторое время скрывала от Леонида Якубовича, предпочитая не сообщать об этом и родственникам. Причиной стало желание записать свой первый трек, а уже потом сделать сюрприз родителям. Наследница телеведущего отметила, что во время прослушивания её композиции отец испытывал удивление и высказал одобрение. В конце он отметил, что искренне рад за дочь и поддерживает ее решение возобновить уроки вокала.

Несмотря на запись своего первого сингла, Варвара не планирует покорять российскую или зарубежную эстраду. Она отметила, что пение доставляет ей удовольствие, и она будет дальше заниматься им, но вот исполнять композиции предпочитает для знакомых или для себя.

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