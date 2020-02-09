В РФ выросли продажи подержанных пикапов

На российском рынке зафиксировали прирост спроса на подержанные пикапы на российском рынке.
В частности, за минувший год удалось реализовать порядка 33,1 тысяч автомобилей данного сегмента, что на 5 процентов превышает результаты за 2018 год. Наибольшим спросом пользуется техника отечественной марки УАЗ, которая продает модель Пикап. Кроме того, среди вторичного рынка наибольший интерес вызывает японский пикап Toyota Hilux, который приобрели 8,5 тысяч клиентов.
В свою очередь, второе место занимает модель Mitsubishi L200, которую в прошлом году приобрели свыше 7 тысяч покупателей. Эксперты выяснили, что наибольший спрос на подержанные пикапы зафиксирован в Приморском крае и в Москве.
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