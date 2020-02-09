В Volkswagen рассказали о новом кроссовере Tylcon

В Volkswagen рассказали о новом кроссовере Tylcon

09.02.2020, 10:52, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени официально представит публике купеобразный кроссовер под названием Tylcon.

В частности, разработчики задействовали здесь платформу от паркетника Tayron. Первые фотографии модели во время тестовых испытаний удалось сделать осенью 2019 года, однако теперь появились более точные данные модели. Известно, что инженеры применят здесь 2-литровый бензиновый агрегат, который выдает 186 л.с. мощности. Также в продажу пустят модель на 220 л.с.

Покупатели смогут приобрести кроссовер с передним или полным приводом в разных комплектациях. В топовой комплектации применен продвинутый мультимедийный комплекс, система мониторинга слепых зон, круиз-контроль, а также панорамная крыша. Старт продаж автомобиля состоится уже весной нынешнего года.



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