Компания Realme раскрыла параметры флагмана X50 Pro 5G

Компания Realme раскрыла параметры флагмана X50 Pro 5G

09.02.2020, 10:52, Новости дня

Глава компании Realme озвучили параметры нового смартфона Realme X50 Pro 5G.

В частности, девайс получит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с 12 гигабайтами оперативной памяти. В стандартной версии данный девайс получил 256 гигабайт флэш-памяти. Кроме того, аппарат получил продвинутый модем Snapdragon X55 5G, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Из коробки смартфон имеет оболочку Android 10.

В свою очередь, владельцы аппарата смогут также воспользоваться фирменной оболочкой или же самостоятельно вернуть на стандартную версию операционной системы. Пока сроки выхода аппарата и возможность поступления на российский рынок не указаны и будут объявлены позже.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика