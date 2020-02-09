Компания Realme раскрыла параметры флагмана X50 Pro 5G

Глава компании Realme озвучили параметры нового смартфона Realme X50 Pro 5G.
В частности, девайс получит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с 12 гигабайтами оперативной памяти. В стандартной версии данный девайс получил 256 гигабайт флэш-памяти. Кроме того, аппарат получил продвинутый модем Snapdragon X55 5G, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Из коробки смартфон имеет оболочку Android 10.
В свою очередь, владельцы аппарата смогут также воспользоваться фирменной оболочкой или же самостоятельно вернуть на стандартную версию операционной системы. Пока сроки выхода аппарата и возможность поступления на российский рынок не указаны и будут объявлены позже.
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