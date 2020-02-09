В результате стрельбы в Таиланде погибло 26 человек, ранены 57

Число жертв стрельбы в тайском городе Накхонратчасима возросло до 26. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, пишет Kyodo News.

Еще 57 человек были ранены.

Силовики ликвидирвали стрелка, 31-летнего солдата Чакрапанта Тхомма, утром 9 февраля в здании торгового центра, где он пытался скрыться, рассказал премьер. Противостояние длилось около 18 часов.

Тхомма днем 8 февраля застрелил своего командира, его тещу и еще одного солдата на военной базе Суратхампитхак, после чего угнал автомобиль Humvee и направился в Накхонратчасиму. По дороге в город Тхомма вел беспорядочный огонь по прохожим. Позже он укрылся в торговом центре и захватил заложников. Ранее сообщалось о 20 погибших.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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