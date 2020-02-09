В МВД Казахстана назвали причину беспорядков на юге страны

В МВД Казахстана назвали причину беспорядков на юге страны

09.02.2020, 10:37, Новости дня

Причиной беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана стал дорожный конфликт, произошедший 5 февраля, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Калайчиди сообщил, что «5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу», после чего «от слов дело перешло к рукоприкладству», передает ТАСС.

При этом дальнейшее обострение ситуации спровоцировали рассылки в соцсетях.

«Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали (их). В результате часть молодежи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов», – отметил замглавы МВД.

Ранее сообщалось, что число жертв беспорядков на юге Казахстана выросло до 10.

Напомним, в ночь на пятницу в Казахстане произошла массовая драка и ряд стычек. Десятки людей получили ранения, в том числе огнестрельные, сожжено множество домой, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек.

В Кордайском районе, где произошли массовые беспорядки, объявили режим ЧС.



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