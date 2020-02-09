Новый смартфон Honor 9X Lite получил свежий дизайн

В Сети опубликовали рекламный постер, который свидетельствует о скором выходе нового смартфона Honor 9X Lite.

В частности, данный аппарат частично рассекретили на изображении. На тыльной стороне можно увидеть, что отображена модификация в оттенке Crush Blue. Также здесь расположен сдвоенный блок основной камеры. Аппарат получил главный датчик 48 мегапикселей, а также дополнительный модуль, который пока неизвестен.

С задней части также расположен сканер отпечатков пальцев. Что касается характеристик, то они пока неизвестные. Предполагается, что новинка получит мощный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 710F с видеочипом Mali-G51 MP4. Остальные данные пока остаются неизвестными.

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