Новый смартфон Honor 9X Lite получил свежий дизайн

В Сети опубликовали рекламный постер, который свидетельствует о скором выходе нового смартфона Honor 9X Lite.
В частности, данный аппарат частично рассекретили на изображении. На тыльной стороне можно увидеть, что отображена модификация в оттенке Crush Blue. Также здесь расположен сдвоенный блок основной камеры. Аппарат получил главный датчик 48 мегапикселей, а также дополнительный модуль, который пока неизвестен.
С задней части также расположен сканер отпечатков пальцев. Что касается характеристик, то они пока неизвестные. Предполагается, что новинка получит мощный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 710F с видеочипом Mali-G51 MP4. Остальные данные пока остаются неизвестными.
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