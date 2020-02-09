Apple готовит 20 новинок на 2020 год

Apple готовит 20 новинок, которые могут появиться на рынке в 2020 году. На сегодня многие позиции остаются под вопросом, однако некоторые появятся уже весной.

Тим Кук придерживается позиции о высокой значимости механизмов дополненной реальности. Соответствующее заявление было сделано в рамках проведения рабочего визита в Ирландию в конце января. Там были представлены основные позиции относительно партнёрства в сфере AR. При этом стандартная линейка продукции Apple не останется забытой, поскольку многие продукты компании готовятся к обновлению в 2020 году.

Первым отмечается возможность появления iPhone 9, который также описывают как iPhone SE2. При относительно невысокой стоимости он будет иметь достаточно привлекательные параметры и фирменные технологии Apple. Новинку стоит ожидать этой весной, а выход устройства прогнозируется с вероятностью в 80%. Apple завершила серийную сборку iPhone SE в 2018 году. В то время многие отмечали недостаточность дисплея диагональю в 4 дюйма для современных потребностей пользователей. Смартфон на сегодня признан универсальным продуктом для потребителей контента, поэтому требуется больший экран. При этом популярность SE была достаточно высока.

Ожидается обновление и многих других продуктов компании. К примеру, iPad Pro версии 2020 модельного года может появиться с вероятностью в 99% этой весной. Уверенность в отправке на рынок доступного устройства TV-сегмента у экспертов заметно меньше. Пока сложно сказать, появится ли девайс грядущей весной. Это же касается фирменных наушников линейки StudioPods. HomePod вместе с аналогом продукции Beats пока фигурирует только в слухах, однако весной может состояться анонс устройства. Вероятность появления трекера AirTag несколько выше, однако также лишена гарантий.

На летний период ожидается выход ноутбуков MacBook из серий Air и Pro, оснащённых ножничной клавиатурой. В этот же период поклонники бренда могут увидеть настольные Mac mini, некий экспериментальный ноутбук от Apple, очки дополненной реальности AR Glasses для работы в комплексе с iPhone. На осень прогнозируется появление многочисленных версий iPhone 12 с модулем 5G. Обновления будут проведены не только среди линейки устройств, но и в программной части. Ожидается выход 14 версии для оболочек iOS, tvOS и iPadOS. MacOS обновится до версии 10.16, а WatchOS – до 7. Среди прочих устройств ожидается появление более производительной зарядки AirPower mini, новой системы Apple Car.

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