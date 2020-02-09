Инсайдер представил концепт женского смартфона

Известный инсайдер Ice Universe поделился сведениями о новом смартфоне, который выпускается исключительно для женского пола.
В частности, аппарат получит некоторые индивидуальные особенности, не свойственные ранее выпущенным смартфонам. Речь идет о том, что все углы устройства будут загнутыми, что существенно упрощает владение им в руках. Также инсайдер указал, что фронтальная камера может разместиться под дисплеем и будет скрыта от посторонних.
Вместе с тем китайская марка Xiaomi ранее планировала показать схожие технологии в своих смартфонах, однако реализовать идею в серийном аппарате пока не удалось. Кроме того, концепт пока находится на стадии разработки, а потому точные характеристики пока неизвестны.
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