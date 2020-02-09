Британская пловчиха будет выступать за сборную России

Британская пловчиха будет выступать за сборную России

09.02.2020, 10:30, Новости дня

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф будет выступать за сборную России. На соревнованиях в Ницце уроженка Великобритании выступит под российским флагом.

18-летняя англичанка русского происхождения тренируется у Ирины Вятчаниной, первого тренера знаменитой российской пловчихи Юлии Ефимовой. Также, как Юлия выступает в стиле брасс. В 2018 она стала чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 50 метров брассом.

Татьяна Белоногофф уже выступает в чемпионатах России. В ближайшее время сможет представлять историческую родину на международных соревнованиях. После смены спортивного гражданства спортсменка будет выступать под фамилией Белоногова. "Смена спортивного гражданства в процессе. Если Татьяна успеет сменить гражданство, выступит и на отборе. Ждем решения по ее вопросу. Белоноговой по силам выйти и на новый уровень результатов", — цитирует РИА Новости главного тренера сборной РФ по плаванию Сергея Чепика.

Источник: Вести



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