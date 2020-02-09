Власти Таиланда: Расстрелявший людей военный был расстроен из-за сделки с недвижимостью

Военный, расстрелявший 26 человек в торговом центре тайского города Накхонратчасима, был расстроен из-за нечестной сделки с недвижимостью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча.

По информации премьера, у стрелка возник конфликт с родственником командира части. Он застрелил командира и еще двух человек — офицера и 63-летнюю женщину. После этого угнал из части автомобиль, поехал на нем в центр города и открыл там стрельбу по случайным прохожим. Все происходящее он снимал на телефон и вел трансляцию в Facebook, пока его страницу не заблокировали.

После этого стрелок забаррикадировался на пятом этаже торгового центра. Спецназовцы в течение нескольких часов выводили людей из здания — всего более тысячи человек. После этого нападавшего убили.

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