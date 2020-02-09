Врачи назвали основные симптомы рака гортани

Медики составили список из ключевых симптомов рака гортани. В соответствии со словами врачей, важно обратиться к специалистам для обследования при появлении любого из них.

Это особенно актуально для случаев, когда состояние ухудшается либо не получает улучшений на протяжении 3-х недель и дольше. Стоит обратить внимание на появление неприятных чувств при совершении глотка, долгом беспричинном кашле либо частичной хрипоте. Постоянное чувство кома в горле на фоне боли в ушах также относится к опасному симптому. Признаки, характерные для бронхиальной астмы либо ларингита, также относятся к опасным. Появление инфекционного поражения области верхних дыхательных путей в любом случае нуждается в осмотре врача, что может выявить опасные изменения.

Не нужно паниковать при обнаружении похожих признаков. Для точного определения причин появления негативных симптомов и получения точного диагноза нужно обратиться к медикам, которые проведут обследование. Использование профильных методов исследования поможет провести точный анализ ситуации.

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