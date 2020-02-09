Шубская появилась на хоккейном матче с внуком покойной Глаголевой

Шубская появилась на хоккейном матче с внуком покойной Глаголевой

09.02.2020, 10:21, Разное

Анастасия Шубская появилась на публике с внуком покойной Веры Глаголевой. Собственного сына жена Александра Овечкина родила в августе 2018-го, а теперь привела на хоккейный матч.
При жизни Вера Глаголева выражала симпатию в адрес возлюбленного дочери. Со своим сыном Анастасия Шубская посещает игры на льду, чтобы поддержать супруга. Периодически во время перерыва мальчик засыпает, расположившись на руках матери. На персональной странице в Instagram жена Александра Овечкина поделилась новым фото, сделанным на трибунах, запечатлев в кадре наследника, который, согласно её словам, растет искренним болельщиком.

В кадре мальчик запечатлён в дизайнерской шапке, джинсах и кожаной куртке, расположившись на коленях матери. Сама Анастасия Шубская не спускала ребёнка с рук, постоянно прижимая к себе. Жена хоккеиста первые дни после родов оставалась в США со своим мужем. Впоследствии дочка Глаголевой поделилась семейными фото, рассказав о встрече с сёстрами. Они помогали заботиться о ребёнке, поделившись собственным опытом воспитания детей.



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