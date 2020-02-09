Студентам в США предложили получить степень по «каннабису, биологии и химии»

Выпускники Государственного университета Колорадо в городе Пуэбло смогут получить степень по «каннабису, биологии и химии», старт программы назначен на осень 2020 года.
Такая программа запускается в США впервые, информирует издание The Denver Post.
Профессор университета Дэвид Лемпо заявил, что «это серьезная степень, отвечающая на возрастающий спрос в индустрии каннабиса».
«Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны. Мы не за и не против каннабиса. Мы – это наука, мы будем учить студентов заниматься этой наукой», – добавил он.
Студенты программы будут заниматься аналитической химией, а также изучать нейробиологию, биохимию и генетику. Некоторые занятия будут проходить в лабораториях, однако студентов не допустят к работе с психотропными веществами.
Лемпо ожидает, что программа вызовет большой интерес среди абитуриентов.
Ранее в РФ начали изучать «медицинскую» марихуану.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названа стоимость проектирования «российского» Ан-124 «Руслан» / 9 января
- Росавиация рекомендовала принять дополнительные меры безопасности на Ближнем Востоке / 9 января
- Агент Матвиенко подтвердил, что защитник сборной Украины может перейти в лондонский «Арсенал» / 22 января
- Вопрос дня: Сколько зарабатывают дети-блогеры? / 19 декабря
- В Харьковском облсовете прекратила работу фракция Блока Петра Порошенко / 7 декабря
- В ОБСЕ назвали главную причину гибели мирного населения в Донбассе / 16 января
- Кравчук — Украина была княжеством задолго до того, как РФ начала формироваться / 2 декабря
- Брексит оставит Евросоюз без британской рыбы / 29 января