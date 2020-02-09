Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

9 февраля в Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в стране.
«По данным Укргидрометцентра, 9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до -7…-13 °С, днем до -1…-6 °С; в восточных областях и Карпатах ночью -11…-16 °С, днем -5…-10 °С», – сообщили в ГСЧС.
Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что днем в ряде областей Украины температура воздуха достигнет +1…+7 °С.
По ее словам, 10 февраля в стране потеплеет на «несколько градусов», но ожидается сильный ветер.
Урагани, шторми та хльосткі дощі у Великій Британії та на узбережжі, сонце на континентальній частині Європи, морози над…
Posted by Наталка Діденко on Laupäev, 8. veebruar 2020
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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