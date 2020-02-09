Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась

Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась

09.02.2020, 10:14, Новости дня

В Сети опубликовали цену на недорогой смартфон iPhone 9.

Напомним, официальная премьера данного девайса состоится в марте, когда представители компании Apple озвучат сведения об аппарате. Вместе с тем, некоторые источники указывают на то, что аппарат в базовой комплектации будет продаваться по цене от 399 долларов. В свою очередь, характеристики анонсировали несколько ранее.

Примечательно, предшественник по бюджетной линейке — iPhone SE при поступлении в продажу имел схожий ценник. Эксперты прогнозируют, что данный аппарат окажется крайне востребованным у покупателей. Именно за счет внимания на бюджетный сегмент, американский бренд может существенно увеличить объемы продаж своей техники.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика