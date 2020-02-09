Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась

В Сети опубликовали цену на недорогой смартфон iPhone 9.
Напомним, официальная премьера данного девайса состоится в марте, когда представители компании Apple озвучат сведения об аппарате. Вместе с тем, некоторые источники указывают на то, что аппарат в базовой комплектации будет продаваться по цене от 399 долларов. В свою очередь, характеристики анонсировали несколько ранее.
Примечательно, предшественник по бюджетной линейке — iPhone SE при поступлении в продажу имел схожий ценник. Эксперты прогнозируют, что данный аппарат окажется крайне востребованным у покупателей. Именно за счет внимания на бюджетный сегмент, американский бренд может существенно увеличить объемы продаж своей техники.
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