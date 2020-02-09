Смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа

Смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа

09.02.2020, 10:14, Новости дня

В Китае в интернет-магазине стартовали предварительные заказы на новый смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition.

В частности, девайс получит мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 765, а также поддержку работы в сетях пятого поколения. Что касается дизайна, то новая версия имеет тот же вид, что и базовое устройство Reno3 5G. В продажу поступят одновременно три версии аппарата с разными оттенками. Диагональ дисплея устройства составляет 6,4 дюйма. В верхнем углу применят каплевидный вырез для фронтальной камеры.

В базовой комплектации смартфон получит 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти. Вместе с тем на тыльной стороне размещены четыре модуля основной камеры с главным датчиком 48 мегапикселей. Стоимость смартфона равна 428 долларов.



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