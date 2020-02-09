Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Среди тех, кто лишился работы в китайских авиакомпаниях, – российские пилоты, сообщает South China Morning Post. По разным данным, в КНР трудятся порядка пятисот российских пилотов, лишиться работы могут почти сто человек. причина – вспышка коронавируса и, как следствие, отмена большинства рейсов (к конца января не выполняется 60–90% полетов). Среди компаний, которые решили разорвать контракты с иностранцами, называют China Southern Airlines, Xiamen Airlines, Hainan Airlines, Tianjin Airlines и Beijing Capital Airlines.

Издание URA.ru приводит слова бывшего пилота, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, который объясняет ситуацию с другой стороны: российские пилоты обучили китайских летчиков и больше компаниям не нужны. По его данным, большинству пилотов предлагается или длительный отпуск без содержания, или досрочное расторжение контрактов. Источники РБК уточняют – летчикам предложили отправиться в очередной отпуск и к основному оплачиваемому отпуску добавляют 2–3 недели за свой счет. Причем китайские пилоты сейчас также временно не летают и не получают зарплату.

"Коммерсант" отмечает, что только в 2015–2017 годах из российских авиакомпаний на работу в азиатские перевозчики — в первую очередь китайские — перешли более 300 пилотов. Объяснялось это тем, что зарплата в них была в четыре раза больше, чем у российских перевозчиков. Помимо этого, летчикам предлагалось больше дней отпуска при меньшей нагрузке.

Романов полагает, что уволенные летчики в Россию все же не вернутся, а будут искать работу в других авиакомпаниях азиатского рынка, например, японских.

Ранее полеты в Китай из-за вспышки коронавируса приостановили Россия, Австралия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Канада, Кения, Монголия, Марокко, Новая Зеландия, Катар, Оман, Рунада, Танзания, Турция, Финляндия, Филиппины и Франция.

Источник: Вести

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