Названы последствия курения для психического здоровья человека. Галина Мазо, руководитель психиатрического отделения в НИИ им. Бехтерева, пояснила о результатах нового исследования в данной области.
Как оказалось, люди, страдающие от психических заболеваний, курят чаще, а вредную привычку приобретают в более раннем возрасте. При этом у них регистрируется более заметная никотиновая зависимость, а употребление табака вызывает заметные проблемы со здоровьем. Риск присутствия психических проблем у курильщиков в 1,9-2,3 раза больше в сравнении с людьми без этой вредной привычки.
«Установлено, что популяция пациентов с шизофренией имеет заметно большее количество курящих, чем в общей группе. При этом нельзя исключат клинические симптомы психических недугов, подобных тревоге, страху, нервному напряжению. Это вызывает очередное усиление зависимости от табака», — пояснила Мазо во время общения с RT.
В то же время множество курильщиков считают, что сигареты помогают им преодолеть стресс, стать спокойнее, а также лучше сконцентрироваться на поставленных задачах. В соответствии со словами экспертов, в некоторой степени всё это может отчасти иметь место, но положительный аспект попадания в тело никотина крайне быстро пропадает, сменяясь сильным губительным воздействием на организм. Регулярное курение вызывает падение когнитивных способностей, а также длительное ухудшение настроения. Мазо отмечает, опасность появления психического заболевания в зрелом возрасте значительно выше у лиц, начавших курить ранее 13 лет.
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