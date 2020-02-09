Рената Литвинова попыталась предсказать победителей «Оскара» 2020 года

Кинорежиссёр Рената Литвинова попыталась предсказать победителей престижной премии «Оскар» 2020 года. Церемония награждения начнётся уже 10 февраля.
Рената Литвинова попыталась самостоятельно предсказать, кто же может удостоиться золотой статуэтки «Оскар» в этом году. Исходя из её мнения, в категории «Лучший фильм» награду заслуженно получит кинокартина «1917» Сэма Мендеса. Лучшим режиссёром вполне могут назвать Тодда Филлипса за его работу «Джокер». Кстати именно в ней снялся Хоакин Феникс, который является главным претендентом на звание «лучшая мужская роль». Тут Рената Литвинова отметила, что серьёзную конкуренцию ему может составить Леонардо Ди Каприо с его прекрасной игрой в фильме «Однажды в Голливуде». Ещё одним номинантом из работы Квентина Тарантино может стать Брэд Питт. Режиссёр считает, что его назовут «лучшим актёром второго плана». Среди женщин в этой же категории одержать победу может Лора Дёрн из «Брачной истории», а вот Рене Зеллвегер из «Джуди» может получить приз как лучшая актриса. В номинации «лучший сценарий», скорее всего, победят «Паразиты», так как уже сейчас они получили множество положительных рекомендаций от критиков.
В конце своего своеобразного предсказания Рената Литвинова попросила поклонников высказать мнения на счёт всех номинаций. Кинозвезда также отметила, что в качестве награды за выигранный спор получит по бутылке шампанского за каждый правильный вариант. В случае, когда её предсказание не оправдается, ей придётся самой вручить аналогичный презент.
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