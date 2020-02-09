Юздуру Ханю выиграл турнир в Сеуле, обновив мировой рекорд в короткой программе

Юздуру Ханю выиграл турнир в Сеуле, обновив мировой рекорд в короткой программе

09.02.2020, 9:58, Новости дня

В столице Южной Кореи Сеуле завершились представительные соревнования по фигурному катанию "Турнир четырех континентов". В соревнованиях мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю из Японии.

В короткой программе Юдзуру набрал 111,82 балла, обновив собственный мировой рекорд. Произвольную программу японца судьи оценили в 187,60 балла, что принесло в сумме 299,42 балла.

На втором месте американец Джейсон Браун (274,82). Третьим стал еще японец Юма Кагияма (270,61).

Источник: Вести



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