Юздуру Ханю выиграл турнир в Сеуле, обновив мировой рекорд в короткой программе

В столице Южной Кореи Сеуле завершились представительные соревнования по фигурному катанию "Турнир четырех континентов". В соревнованиях мужчин победу одержал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю из Японии.
В короткой программе Юдзуру набрал 111,82 балла, обновив собственный мировой рекорд. Произвольную программу японца судьи оценили в 187,60 балла, что принесло в сумме 299,42 балла.
На втором месте американец Джейсон Браун (274,82). Третьим стал еще японец Юма Кагияма (270,61).
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Выступление Шакиры и первая за 50 лет победа «Канзас-Сити». В США прошел финал национальной лиги по американскому футболу / 3 февраля
- В РФ предложили запретить свободную продажу полицейской формы / 26 января
- Порошенко оштрафовали за прогулы заседаний Рады / 26 декабря
- Александр Кокорин: буду дожидаться официальной позиции «Зенита» / 31 января
- В Москве задержали четырех активистов и журналиста «Граней.ру» / 12 декабря
- В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным / 8 февраля
- Гончарук заявил, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году / 31 декабря
- Труп несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии / 9 января