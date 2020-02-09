В Счетной палате оценили влияние коронавируса на российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате.

В ведомстве заявили, что «ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику», однако пока «делать конкретные оценки масштабов потерь затруднительно, поскольку все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться дальше», передает ТАСС.

По прогнозам Счетной палаты, «если с эпидемией удастся справиться быстро, в ближайшее время, то по итогам года ее влияние на макроэкономические показатели удастся нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг».

Если борьба с распространением вируса затянется, «в том числе будет длительное ограничение транспортных и товарных потоков, то ущерб от этого будет более существенным».

Отмечается, что одним из каналов влияния эпидемии коронавируса на российскую экономику является сокращение внешнеторгового оборота с Китаем: за январь-ноябрь 2019 года его объемы составили около 100 млн долларов, или 16,5% всего внешнеторгового оборота России.

«Здесь все будет зависеть от того, как быстро будут найдены новые поставщики и рынки сбыта продукции. При этом замедление китайской экономики и, как следствие, мировой экономики также негативно отразится на экономике РФ за счет снижения спроса на энергоносители, снижения нефтяных котировок, что уже наблюдается – с 27 января по 7 февраля нефть марки Urals подешевела почти на 5%. Отдельно стоит отметить возросшую волатильность на финансовых рынках, которая может привести к коррекции биржевых индексов», – добавили в Счетной палате.

Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает влияние ситуации с коронавирусом на экономику страны как незначительное.

При этом ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что коронавирус может оказать существенное влияние на мировую экономику.

Экономист Антон Любич отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что коронавирус может помочь РФ потеснить Китай в нескольких отраслях экономики.

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