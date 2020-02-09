С 18 лет призывать в армию будут только добровольно – Загороднюк

Призов на срочную военную службу с 18 лет будет добровольным. Об этом в эфире канала «Україна 24» 8 февраля сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«С 18 и 19 лет призывать будут только добровольно. Мы уже выдали разъяснительные письма администрациям, готовим постановление Кабмина, все необходимые приказы, чтобы юридически закрыть этот вопрос. У нас обязательный призыв с 20 лет, а с 18-19 будет только добровольный по письменному заявлению», – сказал министр.
По его словам, в 2019 году было отказано 6 тыс. призовников в возрасте 18 лет, которые хотели служить в армии, но на срочную службу принимали только с 20 лет.
«Призывники не будут ехать в зону операции Объединенных сил. Это политика государства, она остается неизменной… Мы не будем вылавливать их на улицах или в очередях. Была такая практика, она абсолютно не соответствует представлениям о европейской стране, о НАТО и так далее», – сказал министр.
Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет.
16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет.
По словам Загороднюка, возраст призыва с 18 лет прописан в законе и никогда не менялся.
«Собственно, указ президента подписан в рамках существующего закона. Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому – обращения, которые мы получаем», – отметил министр.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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