SSC представила 1750-сильный гиперкар Tuatara

Известный бренд SSC презентовал новую версию легендарного гиперкара под названием SSC Tuatara.
Производитель анонсировал, что всего в продажу предложат 100 экземпляров автомобиля, что придает ему максимальную эксклюзивность. Первые сведения о новинке появлялись на протяжении последних 10 лет и вот только сейчас указаны официальные характеристики гиперкара Tuatara. Под капотом расположен 5,9-литровый бензиновый агрегат, который выдает 1350 л.с. мощности. Также заявлено, что новинка сможет работать на биоэтаноле, за счет чего мощность увеличится до 1750 л.с.
Автомобиль получил улучшенный мультимедийный комплекс, а также климат-контроль. На сенсорном дисплее отображены важные параметры модели, а также возможность проведения диагностики основных узлов. Пока цена на данный автомобиль остается неизвестной.
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