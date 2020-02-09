SSC представила 1750-сильный гиперкар Tuatara

SSC представила 1750-сильный гиперкар Tuatara

09.02.2020, 9:52, Новости дня

Известный бренд SSC презентовал новую версию легендарного гиперкара под названием SSC Tuatara.

Производитель анонсировал, что всего в продажу предложат 100 экземпляров автомобиля, что придает ему максимальную эксклюзивность. Первые сведения о новинке появлялись на протяжении последних 10 лет и вот только сейчас указаны официальные характеристики гиперкара Tuatara. Под капотом расположен 5,9-литровый бензиновый агрегат, который выдает 1350 л.с. мощности. Также заявлено, что новинка сможет работать на биоэтаноле, за счет чего мощность увеличится до 1750 л.с.

Автомобиль получил улучшенный мультимедийный комплекс, а также климат-контроль. На сенсорном дисплее отображены важные параметры модели, а также возможность проведения диагностики основных узлов. Пока цена на данный автомобиль остается неизвестной.



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