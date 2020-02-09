Недорогой кроссовер Renault Duster оснастили двигателем от Mercedes

Французский автомобильный гигант Renault представил на выставке в Индии обновленную версию недорогого кроссовера Duster.
Речь идет о модификации, которая будет доступна исключительно на местном рынке страны. Впервые инженеры применили агрегаты от немецкого автогиганта Mercedes-Benz. В частности, под капотом кроссовера установлен 1,3-литровый бензиновый двигатель. Аналогичные моторы применяются в моделях CLA, GLA и кроссовере GLB.
Известно, что мощность двигателя составляет 156 л.с., тогда как на европейском рынке предложены и более простые модификации до 115 л.с. мощности. Покупателям будут предложены и несколько других версий с упрощенной производительностью.
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