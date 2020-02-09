Медики рассказали о простом способе проверить работу сердца

Медики рассказали о простом способе проверить работу сердца

09.02.2020, 9:47, Разное

Медики рассказали о простом и быстром способе проверить работу сердца не выходя из дома. Для этого достаточно на несколько секунд опустить руки в холодную воду.
Первыми при нарушенной работе сердца страдают кровеносные сосуды, которые не справляются со своей первостепенной задачей. Именно поэтому первичный тест провести достаточно легко. Нужно взять ёмкость с холодной водой и, желательно, добавить в неё льда. После нужно опустить в неё ладони секунд на 30. Если за это время кончики пальцев побледнели и приобрели синеватый оттенок, то кровообращение нарушено, и следует обратиться к врачу.

Эксперты объяснили, что даже в случае отсутствия признаков нарушения работы сердца по такому методу, нельзя уверенно говорить о его исключительном здоровье. Описанный способ прекрасно подойдёт для общей диагностики. При наличии любых подозрений или беспокойств лучше всего незамедлительно обратиться к специалисту.



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