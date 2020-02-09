Лукашенко улетел из Сочи обиженный на Россию

Президент Белоруссии рассчитывал договориться на поставку газа и нефти по льготным ценам, но не получилось.

В Красной поляне в Сочи накануне завершилась встреча двух президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лукашенко заранее анонсировал ее как «момент истины». Предстояло решить ряд серьезных вопросов – поставки газа и нефти по удобным для Белоруссии ценам, то есть гораздо дешевле, чем РФ продает другим.

Однако завершилась она не с тем результатом, на который рассчитывал президент Белоруссии. Лукашенко улетел обиженный. Это стало понятно уже по тому, что после завершения встречи он не стал делать никаких заявлений для прессы, хотя очень любит лишний раз покрасоваться перед журналистами.

Сколько и почем рассказал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Итак, по данным РИА Новости, главы двух государств договорились по газу. РФ будет поставлять в 2020 году газ по прошлого года (127 долларов за тысячу кубов). Но главным то для Лукашенко был вопрос с поставкой нефти, если учесть, что белорусские предприятия перерабатывали купленную по низким ценам российскую нефть в бензин и топливо и продавали уже по совсем другой цене. Теперь РФ решила продавать нефть по рыночной цене, намекая на то, что «халява» закончилась. Поставки будут продолжены только на коммерческих условиях, уточнил Козак.

Стоит обратить внимание, что в последнее время Лукашенко сделал несколько резких заявлений в адрес России. Президент Белоруссии даже обвинил Москву в том, что его обманули с ценами на газ, недопоставили нефть и упрекали за встречу с госсекретарем США Майка Помпео. Лукашенко даже пригрозил, что не пропадет без российской нефти и будет закупать ее у других стран, но там ему тоже предложили рыночную цену. Вот и рассчитывал, как обычно, договориться с Путиным. Не получилось. Улетел обиженный.

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