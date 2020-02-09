Ошибочка вышла: охрана Минэнерго отменила заказ на оскорбительные наклейки «Обама чмо»

Ошибочка вышла: охрана Минэнерго отменила заказ на оскорбительные наклейки «Обама чмо»

09.02.2020, 9:36, Новости дня

Заказавшее странный стикер предприятие отказалось участвовать в тендере.

Отделение ведомственной охраны Министерства энергетики России на Северном Кавказе разместило на портале госуслуг заказ по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Тендер оценили в 1,21 миллионов рублей.

Внимание журналистов привлек список, который представил Северо-Кавказский филиал. В нем почему-то оказались наклейки с оскорбительной надписью в адрес экс-президента США «Обама чмо». Впрочем помимо этой странной наклейки в заказе были и другие «странности», пишет «Ридус». Так, помимо запчастей на автомобили LADA, Hyundai и Renault, в закупку вошли бита, мангалы, включая разовые брелок-икона «молитва водителя» и брелок для ключей с надписью «VIP». В списке было всего 10 тысяч позиций.

К слову сказать, стикеры «Обама чмо» пользовались большой популярность в России в 2015 году. Потом в моду в связи с политическими событиями вошли стикеры «Эрдоган чмо».  После того, как на наклейку в списке обратили внимание, ее тут же убрали. А в ведомстве заявили, что это ошибка, и вообще — ФГУП «Ведомственная охрана» отменило госзакупку филиала. И действительно, на сайте госзакупок накануне появилось сообщение, что предприятие отказалось от тендера.

Может, и правильно сделали. А то вот молдаванину досталось от украинских радикалов за стикер с российским флагом.



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