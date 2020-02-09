Каждые 16 дней на Землю приходят странные радиосигналы из очень далекого объекта

Эта крайне удаленная точка имеет в астрономии идентификационный номер FRB 180916.J0158+65 и находится в регионе активного звездообразования в массивной спиральной галактике.

Сигнал из этой точки приходит в таком порядке: длится всего несколько миллисекунд, приходит один раз каждый час в течении 4 дней, потом молчание на 12 дней подряд. Потом все повторяется по новой и таким образом у этих сигналов наблюдается 16-дневный цикл (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Уникальные сигналы были вычислены благодаря передовому канадскому радиотелескопу CHIME, который более 400 дней следил за сигналами особого типа. Эксперты до сих пор не имеют единой теории насчет того, какой объект издает такие сигналы и почему.

Впервые подобные быстрые радиовсплески ( fast radio burst (FRB)) были отслежены в 2007 году, но лишь недавно ученые наткнулись на конкретный объект, который их посылает и он находится за 470 млн световых лет от Земли. Радиовсплески очень короткие, но при этом мощность подобного всплеска такова, что по оценкам специалистов, может быть равна энергетическому выбросу нашего Солнца за нескольких десятков тысяч лет.

Радиотелескоп CHIME: Фото: wikimedia.org

Астрономы не знают, что является их источником, но при этом исключают то, что сигналы посылает внеземная цивилизация, потому что они слишком "нецелесообразные и неэффективные".

"Если бы это было маяком инопланетян, то я думаю, что он испускал бы более быстрые сигналы, потому что 16-дневный период не является эффективным для общения", — говорит доктор Леон Оострум из Нидерландского института радиоастрономии в интервью New Scientist.

По одной из теорий цикличность сигналов вероятно связана с орбитой вращения его источника — планетой, астероидом или чем-то иным. Каждые 16 дней этот объект проходит по своей орбите и в первые 4 дня находится в той точке, с которой сигналы уходят в направлении Земли. Потом он уходит по орбите дальше и Земля сигналы не получает, но через 12 дней все начинается по новой.

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