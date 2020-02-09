В деревне Терехово снесли дом вместе с пенсионеркой

В деревне Терехово снесли дом вместе с пенсионеркой

09.02.2020, 9:34, Новости дня

Одинокому пожилому человеку предложили перебраться в центр для бездомных.

Вопиющий случай произошел в подмосковной деревне Терехово, что находится в городской черте. Здесь давно сносят дома, причем кирпичные, добротные, еще дореволюционной постройки, чтобы застроить многоэтажками.

Но, как пишет сегодня «Москвич Mag», строительство идет неактивно, а вот сносят поживее. Жильцом сносимых домов выдают компенсацию, которая устраивает не всех. А вот у пенсионерки Раисы Полотеровой (по данным портала «Активатика») не было прав собственности на дом, в котором она живет уже 38 лет. А нет документов, потому что после смерти мужа, сына и свекра по какому-то нелепому стечению обстоятельств, к ней не перешло право собственности после смерти мужа. Соответственно, ни на что она не имеет права – ни на жилплощадь, ни на компенсацию.

Суд постановил: выселить пожилого человека из единственного жилья. И вот этот дом сносят. Поддержать пенсионерку пришли соседи и депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева, которая заперлась вместе с Полотеровой в доме. По ту сторону «баррикад» — 15 человек: представители ЧОП, департамента строительства, судебные приставы.

Пенсионерке предложили перебраться в центр имени Глинки, куда селят бездомных.  Спасти от тяжелой участи Полотерову, ставшую жертвой юридической коллизии и реновации, может неравнодушный кто-то на высоком уровне или чудо.

Напомним, что недавно жители Фрязино обратились в «Блокнот» с жалобой на местную власть, которая решила снести стадион и на его месте построить школу. Школа, конечно, нужна, но ведь и стадион тоже.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика