Дружелюбные инопланетяне, похищавшие Орфео Анджелуччи

С самого детства он страдал от хрупкого здоровья и из-за этого у него была низкая самооценка. Все изменилось, когда он имел ряд судьбоносных встреч с экипажем НЛО, что сделало его одним из самых известных американских контактеров своего времени.

23 мая 1952 года Анджелуччи работал во вторую смену и домой отправился, когда было уже далеко за полночь. Он ехал по шоссе, намереваясь поскорее добраться до дома, где его ждала жена. Все было привычным и нормальным.

Но когда Анджелуччи проезжал вдоль улицы Los Angeles' Victory Boulevard, он заметил как невысоко в небе прямо над дорогой движется какой-то объект, у которого были ярко-красные огни. Озадаченный мужчина замедлил скорость и внимательно уставился в небо, понимая, что видит перед собой что-то необычное, а не самолет или вертолет (Паранормальные новости — paranormal-news.ru) .

НЛО тем временем обратил внимание на автомобиль Анджелуччи и стал следовать за ним по шоссе. Анджелуччи занервничал и совсем остановился, надеясь что объект улетит дальше, но тот тоже замер на месте. Потом Анджелуччи снова поехал и в какой-то момент оказался в районе моста через реку.

Это был совершенно пустой участок дороги под названием Forest Lawn Drive и именно тут все и случилось. Внезапно вместо одного НЛО стало два в виде ярко светящихся шаров. Анджелуччи снова остановился и теперь находился в состоянии ступора от шока. Он сидел и смотрел как НЛО слегка покачивались в воздухе, а потом…

Из одного шара начал исходить голос. Это был глубокий мужской голос с четко выраженной интонацией и он говорил с прекрасным английским акцентом. Голос сказал Анджелуччи, что он не должен бояться, потому что ему не причинят вреда, а далее голос произнес следующую философскую мысль:

"Человек считает себя цивилизованным, но его мысли часто варварские, а его эмоции смертельны. Мы говорим это не чтобы критиковать, но лишь констатируя этот факт. Потому что лучше всего подходить ко всем межпланетным посетителям с дружественными и приветственными мыслями".

После этого светящиеся шары пропали, оставив Анджелуччи пораженным и одновременно восхищенным данной встречей. В некоторых источниках к этой части также добавляется деталь, когда Анджелуччи своими глазами заметил в шарах фигуры инопланетян (это были прекрасные мужчина и женщина), а еще перед ним появился кубок с какой-то жидкостью и его попросили выпить это, чтобы он успокоился и перестал бояться.

Два месяца спустя с ним произошел еще один контакт.

Это была ночь на 23 июля 1952 года и Анджелуччи ощущал себя больным, потому не пошел работу, а отправился на прогулку пешком в район того самого моста, где был первый контакт. На этот раз его встретили не светящиеся шары, а странный конусообразный объект, похожий "на эскимосское иглу", парящий невысоко в небе.

Потом этот объект пошел вниз и превратился в что-то, похоже на огромный мыльный пузырь, а после этот "пузырь" вдруг приобрел форму твердого металлического "космического корабля", который сел на землю.

Анджелуччи медленно и осторожно подошел к кораблю и вошел через открывшееся отверстие внутрь. Там он оказался в затемненной комнате, где был лишь один стул. Не успев сесть на стул, Анджелуччи вдруг ощутил, как все его тело стало слабым и тяжелым, его с силой прижало к стулу и он понял, что объект взлетел вверх и куда-то летит.

Кое-как Анджелуччи смог повернуть голову в стороне небольшого иллюминатора и разглядел в нем как внизу быстро исчезают огни ночного Лос-Анджелеса и что корабль летит все выше и выше.

"Я задрожал от страха, когда понял, что я смотрю на планету сверху из космоса", — позже описывал Анджелуччи.

Вдруг комнату заполнил громкий мужской голос, который он уже слышал ранее:

"Орфео, вы смотрите на Землю — ваш дом! Отсюда, более тысячи миль в космическом пространстве, она выглядит как самая красивая планета и гавань спокойствия и мира. Но вы и ваши земные братья знают истинные условия там", — начал рассказывать этот голос.

Далее шло сообщение о том, что на Землю надвигается "час Кризиса" и что человеческая раса встанет перед крупной неопределенностью, которая может привести к катастрофической ядерной войне между Западом и Востоком. Также пришельцы много рассказывали о том, какие люди жестокие, эгоистичные и что они лишь пытаются им помочь.

Обложки книг Орфео Анджелуччи

Потом Анджелуччи сказали, что он должен распространять это послание дружественных инопланетян и через несколько минут корабль опустился на землю в том же месте у моста. Вскоре потрясенный Анджелуччи снова ехал на своей машине по этой дороге домой.

Вскоре Анджелуччи начал следовать совету инопланетян и с 1955 года начал выпускать книги и брошюры о том, что с ним случилось и что ему поведали дружественные внеземные создания. Он также выступал с открытыми лекциями и они привлекали много народу.

К Карибскому кризису 1962 года, когда мир и правда недолго стоял на грани атомной войны между США и СССР, послания Анджелуччи стали как никогда актуальными и он имел большую известность.

В своих поздних книгах Анджелуччи рассказывал о том, что инопланетяне, являвшиеся к нему, выглядели как очень красивые и духовные существа и что одного из них звали Лира. Они однажды взяли к себе Анджелуччи на неделю в некое поселение на "самом большом астероиде". Этот астероид кружил по орбите над останками неизвестной разрушенной планеты.

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