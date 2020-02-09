Таинственный случай с испанкой Лериной Гарсией Гардо, пришедшей из параллельной вселенной

В 2007 году на испаноязычном научном сайте "Tendencias 21" была выложена большая статья о теории параллельных миров, а 16 июля 2008 года к ней был оставлен необычный комментарий от 41-летней женщины по имени Лерина Гарсия Гардо, который до сих пор продолжают активно обсуждать на различных сайтах паранормальной тематики.

Женщина просила журналистов о помощи и в том числе оставила свой электронный адрес для связи, дело в том, что она была уверена в том, что попала в параллельный мир и что наша вселенная для нее является чужой вселенной.

Лерина Гарсиа Гардо

Рано утром за четыре месяца до этого сообщения Лерина проснулась в своей кровати и сразу же увидела, что ее простыни другого цвета, а кроме того из другого материала. Это открытие очень смутило женщину, она не могла понять, что произошло, поменял ли кто-то ее простыни пока она спала или она сама сделала это накануне, но забыла (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Но сидеть и размышлять над загадкой было некогда, Лерине надо было скорее собираться и ехать на работу в офис, в котором она проработала более 20 лет. Помимо простыней в ее доме больше не было ничего не обычного, а когда Лерина вышла на улицу, то ее машина тоже стояла на своем привычном месте.

Лерина без происшествий доехала до работы обычной дорогой, которой всегда ездила и тут тоже ею не было замечено ничего странного, но когда она вошла в офис, то тут же заметила нескольких совершенно незнакомых ей людей, которые там работали наравне с теми сотрудниками, которых она давно хорошо знала.

Это показалось ей странным, никто ей ранее не говорил, что сюда наймут новых сотрудников, но когда Лерина подошла к своему кабинету, все стало еще более пугающим — на ее кабинете висела табличка с совершенно другим именем.

Пытаясь унять нарастающую в душе панику, Лерина приказала себе успокоиться и подумала, что скорее всего она просто вышла на чужом этаже, ведь на других этажах тоже были похожие офисные помещения. Но быстрое расследование выявило, что этаж совершенно правильный и что табличка с чужим именем висит именно на двери кабинета Лерины.

Лерина совсем перестала понимать, что происходит. Неужели ее уволили без уведомления, а на ее место взяли другого сотрудника? После 20 лет работы в этом офисе и вот так с ней поступить? Что происходит?!

В попытках проверить электронную почту, Лерина открыла свой ноутбук и подключилась к локальной офисной сети. И тут же обнаружила свое имя в списке сотрудников, но теперь выходило, что она работает совсем в другом отделе и у другого начальника. Голова Лерины уже начала болеть от всех этих странностей.

Женщина достала свой кошелек и стала проверять свои кредитные карты и другие документы, но все они показывали привычную ей информацию и данные. То же имя, те же цифры, тот же домашний адрес.

Не зная что и думать, Лерина позвонила общему начальству и сказала, что заболела и не может выйти на работу. Она и в самом деле решила, что у нее что-то с головой и поэтому вокруг нее творятся эти странности.

Потом Лерина отправилась прямо к своему лечащему врачу и он велел ей тут же сдать несколько анализов, чтобы в том числе проверить, нет ли в ее организме наркотических средств. Вскоре поступили результаты анализов — ничего подозрительного в теле Лерины обнаружено не было. В ее крови в том числе не было даже следов алкоголя.

После этого Лерина решила вернуться домой и начала проверять все ее чеки, банковские выписки, счета и прочее. Никаких отклонений она там не нашла, все было таким же как и раньше. Поэтому теперь Лерина решила, что что-то случилось с ее памятью, может быть амнезия.

Она зашла в сеть и стала проверять новостные сайты, но заметила лишь, что все было таким же как и вчера, то есть ничего странного и у нее нет пропущенных дней или чего-то подобного. Все выходило, что проснувшись сегодня утром Лерина просто стала жить немного иной жизнью.

С этим Лерина уже почти была готова смириться, когда обнаружилась еще одна шокирующая деталь. Дело в том, что полгода назад Лерина рассталась со своим бывшим парнем, с которым она провела семь лет, и несколько месяцев назад стала встречаться с мужчиной, живущим по соседству, которого звали Августин. И когда она в тот странный день решила позвонить этому Августину, то трубку взял совершенно другой мужчина и сказал, что никакого Августина в их семье нет и что в их доме тоже вообще нет людей с таким именем.

Эта новость так потрясла Лерину, что она отказывалась в это верить. Она хорошо помнила как последние четыре месяца встречалась с Августином и даже подружилась с его маленьким сыном от первого брака. А теперь выходило, что эти люди словно были насовсем стерты из ее жизни.

К концу дня Лерина выявила еще несколько несовпадений из различных аспектов ее жизни, но на следующее утро у нее не было выбора как пойти в офис и делать вид, что все как обычно. В последующие дни, чтобы все-таки попробовать найти своего Августина, Лерина даже нанимала частного детектива, но он не обнаружил и следа этого человека.

Зато Лерине позвонил тот ее парень, с которым она ранее рассталась и оказалось, что он даже не знает, что они расставались, для него они все еще пара, которая ходит на свидание и прочее. Потом Лерина ходила к психиатру с предположением, что может быть у нее возникают галлюцинации, но тот не обнаружил никаких признаков подобного.

"Я клянусь, что все это реально, я совершенно вменяемая, но даже моя собственная семья не помнит, что моей сестре месяц назад делали операцию на плече, словно ничего такого не происходило. И там есть многие другие мелочи. Я, к сожалению, не особо разбираюсь в новостях, поэтому я не могу сказать, была ли в них большая разница между тем, что было раньше и что теперь, но на мой взгляд там ничего в мире не поменялось", — писала Лерина.

Так проходила неделя за неделей и странных вещей было еще много. В своем шкафу женщина находила одежду, которой по ее воспоминаниям она никогда не покупала, а посты в ее личном блоге в интернете, которые она писала ранее, куда-то пропали. Настройки ее электронной почты и чата тоже изменились и теперь архив сообщений больше не сохранялся на ее компьютере.

И вот однажды в голову Лерине пришла мысль о параллельных вселенных и она решила. что именно этот вариант может объяснить все, что с ней произошло — она каким-то образом переместилась в параллельный мир. После этого она обнаружила в сети статью о параллельных мирах и написала туда большой коммент о своей истории.

Через несколько лет история Лерины разошлась по всему интернету, а в 2014 году женщина снова оставила комментарий все к той же статье. Она написала, что была поражена тем, насколько популярной стала ее странная история и сообщила, что за эти годы она получила на свою почту около 6 тысяч писем от пользователей сети, в том числе на китайском, арабском и русском языках.

Правда мало кто из этих авторов пытался помощь Лерине, в основном им было интересно, что с ней было дальше и живет ли она все еще в неправильной вселенной. Однако 5% писем действительно помогли Лерине немного разобраться в ее проблеме, кроме того за эти годы она посещала психиатров, физиков и парапсихологов.

Лерина писала, что "немного приблизилась к истине" и что человек в принципе живет в мире иллюзий и что мы лишь энергия, которая потом уходит во Вселенную и там перерабатывается. В общем Лерина увлеклась медитацией и эзотерикой, возможно это хоть немного помогает ей смириться с тем, что она оказалась в "неправильном" мире и осталась в нем навсегда.

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