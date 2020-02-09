Стали известны подробности ликвидации устроившего стрельбу военного в Таиланде

Старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапхан Тхомма, устроивший стрельбу на улицах и в торговом центре города Накхонратчасима, был ликвидирован в подвальном помещении ТЦ, где он оборудовал базу, передает местное полицейское управление по борьбе с преступностью.

Управление сообщило в Facebook, что «стрелок оперировал с базы, расположенной в холодной кладовой магазина Foodland и принадлежащего ему ресторана «Тхук ле ди» в нижнем подвальном этаже торгового центра, и оттуда совершал вылазки, отвлекая внимание правоохранителей», передает РИА «Новости».

В частности, устроив перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки, военный заставил многих поверить, что ему удалось покинуть здание.

На деле же «он здания не покидал, а вернулся в кладовую». При этом «в соседней с кладовой комнате находились раненые гражданские лица, некоторые из них погибли».

Военного ликвидировали «в ходе боестолкновения в подвальном этаже здания».

После полицейские и армейские специалисты по разминированию приступили к обследованию здания ТЦ: ни на теле злоумышленника, ни рядом с ним не оказалось ручных гранат и мины, которые он украл с оружейного склада своей части.

Ранее стало известно, что военный мог устроить стрельбу из-за бытового конфликта, связанного с обманом при продаже дома. Жертвами стрельбы стали 26 человек.

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