Лех Валенса о требованиях репараций от России: если рассчитать мудро, будет один к одному

Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса высказал свое мнение о нынешних отношениях Москвы и Варшавы. По его словам, ситуация неоднозначная с обеих сторон, однако нужен диалог: когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения.

По словам Валенсы, отношения РФ и Польши и сейчас можно сделать хорошими.

"У наших стран они и должны быть такими, — говорит он. — Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона".

В интервью изданию "Собеседник.Ru" бывший президент Польши высказал идею создать три комиссии, в которые войдут представители обеих стран. Одна из них могла бы "разбираться с вопросами военного времени", другая — взаимоотношениями Польши с Советским Союзом и расчетами, "кто кому чего должен". Третья группа, по мнению Валенсы, должна "смотреть, какие решения они примут, чтобы нам занять хорошее положение в Европе". Президент РФ Владимир Путин мог бы каждые полгода контролировать работу этих комиссий, говорит бывший глава Польши.

Россия и Польша заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе, отмечает Валенса. А первого шага к налаживанию отношений он ждет от России.

"Всегда тот, кто сильнее, протягивает руку более слабому. РФ мощная, Польша намного слабее", — говорит он.

Что касается разговоров о праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, у Валенсы на это своя точка зрения. По его мнению, это все равно, что "требовать вернуть ему его молодые годы". Они уже прошли — и даже если все рассчитать мудро, будет один к одному.

"Надо идти вперед — это важно", — говорит он.

Источник: Вести

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