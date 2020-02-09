Базис и надстройка

Ну конечно же речь пойдёт об экономическом базисе и общественной надстройке.

Ну а начнём с основ.

Набросал я такую схему, в очень общих чертах характеризующую разные модели экономики.

Рабовладельческая модель — натуральный кредит.

Феодальная модель — товарный кредит.

Капитализм — денежный кредит.

Следующим шагом, видимо и учитывая тенденцию к ослаблению роли денег — будет ресурсный кредит.

Ну а теперь — к базису и надстройке.

Читая множество материалов — статей/текстов/камментов в Сети, всё время убеждаешься что очень много людей не понимают одной вещи.

А именно — в идеальном случае, а в теории нужно(!) рассматривать именно идеальные условия — надстройка общественных отношений(социальная надстройка) и экономический базис — представляют собой этакие кирпичики-лего из которых можно собрать различные вариации цельной постройки.

Представьте себе несколько десятков деревень одного племени. У них нет денег, всё имущество общее, воспитание детей — общая обязанность. Но при этом в каждой деревне есть рабы в достаточных количествах — их захватили в другом племени. И при этом отсутствуют деньги.

Коммунистический экономический уклад + рабовладение в общественных отношениях.

Феодализм на капиталистическом базисе — езжайте в Африку, ну или в Гомель.

Социализм + капиталистическая экономическая модель — Китай, Вьетнам.

И если вы всерьёз станете разбираться в общественных отношениях стран условного Запада — вы увидите, что там есть элементы и социализма и феодализма и даже рабовладение никуда не делось.

И сам собою начинает напрашиваться вывод — модель экономики по которой живет данное общество или данная страна — никак не зависит от общественных отношений в этом обществе или стране.

В идеальном случае — не забываем(!).

Теперь постулируем следующее — социализм имел и до сих пор имеет своим экономическим базисом — капиталистическую экономическую модель. Ибо он точно так же завязан на прибыль как конечный результат работы любого экономического субъекта. И ещё вам пример — бухгалтерия, с некоторыми вариациями — она общая и для социализма и для капитализма.

Разница между ними лежит в сфере общественных отношений и всё дело лишь в двух запретах.

1 — запрет на частное владение средствами производства.

2 — запрет на частное присвоение ссудного процента.

Всё — это вся разница между капиталистическими общественными отношениями(?*) и социалистическими.

Ну а теперь перейдём к рассмотрению вопроса — был ли в реале Хрущёв троцкистом?

Для начала процитирую Владимира Ильича:

«Государственный капитализм, как мы его установили у нас, является своеобразным государственным капитализмом… Наш государственный капитализм отличается от буквально понимаемого государственного капитализма тем, что мы имеем в руках государства не только землю, но и важнейшие части промышленности» (В.И. Ленин, ПСС, т.45 с.289).

А что же делал Никита Сергеич?

А он делал ровно вот что — он активизировал и искусственно стимулировал проведение монополизации, стремясь довести её до логического завершения.

Ровно в соответствии с законами капиталистической экономической модели.

Что естественным образом требовало уничтожить пусть и слабую, но — конкуренцию со стороны крипточастников кооперативно-артельного сектора.

Что и было сделано железной рукой — частник был уничтожен. И СССР в полной мере стал выступать как государство-корпорация.

Вот здесь — принципиальное, идеологическое расхождение в делах Хрущёва и троцкизма как учения.

Хрущёв строил государство-корпорацию в отдельно взятой стране, тогда как троцкисты концептуально такое отрицали. У них была главная установка — экспансия и экспорт. Троцкистская модель — экстенсивна, хрущёвская — интенсивна. И это противоречие не сможет объяснить вам никто из тех, кто твердит вслед за кем то, что Хрущёв — троцкист. Причём ещё и основываясь на словах кем то когда то и кому то сказанных неизвестно по какому поводу и в каком контексте.

Хрущёв же на деле был автаркистом.

А вот если мы приглядимся к высказыванию(ям) Ленина, то мы увидим, что такое поведение полностью лежит в русле того, что говорил и делал Ильич.

Вот поэтому я и пишу всюду, что Никита Сергеич — ленинец по сути и по делам его.

И уж если следовать классикам марксизма, то мы увидим, что на нынешний момент передовые капиталистические страны в полном соответствии с теорией того же марксизма — стоят на грани последнего шага завершения монополизации полностью — на грани национализации и перехода в качество государств-корпораций.

Т.е. — превращения их в СССР и нынешний Китай.

А вот здесь их всех как и поздний СССР подстерегает ловушка — монополия представляет из себя квазизамкнутую систему. И если этой монополии некуда расширяться экстенсивно, то её в полном соответствии с Адамом Смитом — ждёт стагнация и деградация. Ибо в замкнутой экономической системе углубление разделения труда останавливается.

Давайте попробуем разобраться и с тем, что же делал И.В.Сталин в экономическом смысле.

А он директивно остановил процесс монополизации, сохранив свободный рынок и свободную конкуренцию в кооперативном секторе экономики. Причём этот сектор сделав достаточным для влияния на госсектор. И таким вот образом получив возможность и потенциал для развития. Конкуренция и взаимосвязанность выступали драйвером развития.

Ну ладно — общий экономический базис у капитализма и социализма, а где же социалистическая модель экономики? Создающая предпосылки для экономики коммунистической?

А вот это нужно смотреть у сталинских теоретиков, разрабатывавших теорию продуктообмена.

Ну и в заключение хотелось бы сказать вот что — природа экономических кризисов и у социализма и у капитализма — одна и та же. А если кто додумается подумать насчёт кризисов перепроизводства — почему их не было в СССР как единой корпорации — думаю и так всё понятно.

* Вообще вот это понятие — капиталистические общественные отношения — очень уж расплывчато и мутно определено, так что возникает закономерный вопрос — а не являются ли они неким синтезом, смешением нескольких?

З.И.Л.

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