В Китае коронавирус спас девушку от изнасилования

Китаянка закашляла и сказала ворвавшемуся в дом преступнику, что недавно приехала из Уханя.
В китайском городе Цзиншань насильник ворвался в дом к девушке, но та притворилась больной, начав кашлять, и сказала ему, что она одна в доме, потому что её поместили в карантин после приезда из Уханя, сообщает Бюро общественной безопасности Цзиншаня в WeChat.
- Я только вернулась из Уханя, я заражена, поэтому я в карантине, — закричала жертва, когда 25-летний Сяо проник в её спальню.
После этого она начала кашлять и отталкивать насильника, который пытался душить её и закрыть рот рукой. Предупреждения испугали Сяо, и он убежал из дома девушки, но успел украсть у неё 3 тысячи юаней и мобильный телефон.
В полиции рассказали, что Сяо в тот день ушёл из дома, у него не было денег, и он решил пойти на ограбление, но когда он проник в дом и обнаружил там одинокую девушку, он решился и на изнасилование.
Находчивая жертва сразу позвонила в полицию, и сотрудники приступили к поиску преступника, но ситуацию осложняло то, что почти все жители города носят медицинские маски.
Под утро Сяо сам явился в участок в сопровождении отца, признал вину и сейчас находится под стражей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Политика: Величие РФ оказалось в силе и достоинстве / 17 января
- Владимир Барцакин – бизнесмен и патриот / 16 января
- Автоновости: В России подорожают все автомобили марки Volvo / 17 декабря
- Помпео прилетел в Берлин на конференцию по Ливии / 19 января
- Автоновости: В Chery рассказали, когда привезут в Россию новые кроссоверы / 13 января
- Число пострадавших на пожаре в Одессе увеличилось / 4 декабря
- Американским военнослужащим запретили использовать TikTok / 31 декабря
- НАТО не считает Россию врагом – Столтенберг / 9 декабря