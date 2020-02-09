В Москве бородатый спортсмен совершил самое наглое и тупое ограбление

В Москве бородатый спортсмен совершил самое наглое и тупое ограбление

09.02.2020, 9:27, Новости дня

Преступника задержали и арестовали.

Поразительно наглое ограбление совершил в московском метро спортивного телосложения бородач.

На станции «Текстильщики» он подошёл к мирно стоящему мужчине и без лишних слов выхватил у него телефон. Затем бандит сделал угрожающий хук в сторону своей жертвы и дал пинка.

Парень ретировался на эскалатор, но потом решил дать отпор грабителю. Однако, увидев попытку оказать сопротивление, бородатый тип вторым пинком сбросил его вниз с эскалатора.
Однако грабитель не учёл, что благодаря камерам наблюдения его бойцовские навыки оценили и сотрудники полиции.

Более того, позднее камера сняла и то, как бородач сдаёт украденный телефон в ломбард.
Преступника и его сообщника задержали, они под арестом ждут суда по статье «Грабеж».



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