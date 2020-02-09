В квартире депутата-единоросса обнаружили подпольное казино

Сейчас выясняется причастность владельца квартиры на причастность к преступному бизнесу.

Подпольное казино с рулеткой, 12 игровыми автоматами и четырьмя столами для игры в покер обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что квартира принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Правда, депутат-единоросс сдает свою квартиру (точнее, одну из квартир) в аренду, так что его причастность к незаконному игорному бизнесу еще предстоит выяснить, сообщает сегодня 78.ru. С обыском сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции нагрянули в ночь с 7 на 8 февраля, но уже успели опросить всех находящихся в казино игроков, которых вывезли в отделение.

Олег Калядин стал депутатом муниципалитета Петроградского района в 2004 году, а с 2009 возглавляет МО «Введенский». Пока выясняется причастность Калядина к незаконному бизнесу, в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» заявили изданию, что Калядин будет исключен из ее рядов. «Перешел черту, а это недопустимо», пояснил секретарь политорганизации в Санкт-Петербурге Вячеслав Макаров. При этом он уточнил, что сдавать квартиру в аренду, где потом организован преступный бизнес – это уже «далеко за гранью» и несовместимо со статусом члена партии. Неизвестно, как отреагировал Калядин на сообщение о подпольном казино в своей квартире. Некоторых один только вопрос выводит из себя. К примеру, сенатора от Иркутской области вопрос журналистов о причастности его семьи к игорному бизнесу взбесил, и Мархаев набросился на съемочную группу. Хотя бизнес этот очень прибыльный. Вот у задержанного в Якутии владельца сети казино обнаружили золотые унитазы и биде.

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