В квартире депутата-единоросса обнаружили подпольное казино

Сейчас выясняется причастность владельца квартиры на причастность к преступному бизнесу.
Подпольное казино с рулеткой, 12 игровыми автоматами и четырьмя столами для игры в покер обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что квартира принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину. Правда, депутат-единоросс сдает свою квартиру (точнее, одну из квартир) в аренду, так что его причастность к незаконному игорному бизнесу еще предстоит выяснить, сообщает сегодня 78.ru. С обыском сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции нагрянули в ночь с 7 на 8 февраля, но уже успели опросить всех находящихся в казино игроков, которых вывезли в отделение.
Олег Калядин стал депутатом муниципалитета Петроградского района в 2004 году, а с 2009 возглавляет МО «Введенский». Пока выясняется причастность Калядина к незаконному бизнесу, в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» заявили изданию, что Калядин будет исключен из ее рядов. «Перешел черту, а это недопустимо», пояснил секретарь политорганизации в Санкт-Петербурге Вячеслав Макаров. При этом он уточнил, что сдавать квартиру в аренду, где потом организован преступный бизнес – это уже «далеко за гранью» и несовместимо со статусом члена партии. Неизвестно, как отреагировал Калядин на сообщение о подпольном казино в своей квартире. Некоторых один только вопрос выводит из себя. К примеру, сенатора от Иркутской области вопрос журналистов о причастности его семьи к игорному бизнесу взбесил, и Мархаев набросился на съемочную группу. Хотя бизнес этот очень прибыльный. Вот у задержанного в Якутии владельца сети казино обнаружили золотые унитазы и биде.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы / 10 декабря
- Нескольких сотрудников ФСИН арестовали в Кемеровской области / 29 января
- Украинский бизнесмен из Австралии: Идея независимого австралийского флота возникла во время Крымской войны. Тогда местные издания освещали то, что называется Russian scare – «российский ужас» / 19 января
- Lufthansa 10 января прекратила полеты в Иран на 10 дней / 11 января
- Новый вице-премьер Хуснуллин подарил дочке квартиру в 500 метрах от Кремля / 27 января
- Мужчины в России будут содержать женщин после смерти / 18 декабря
- Роскомнадзор попросил Twitter разъяснить причины блокировки ряда российских аккаунтов / 16 декабря
- «Газпром» будет платить «Нафтогазу» за транзит в 2020 году на 2% больше, чем в 2019-м – СМИ / 31 января