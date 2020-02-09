Белорусские власти научились «доить» Россию

Олег Пахолков об отношениях России и Белоруссии, о российской нефти для Лукашенко и почему больше не будет льготных цен.

Сегодня случилось уникальное событие – РФ впервые отказала Белоруссии в дотационной нефти. Вообще экономика Белоруссии, к сожалению, очень дотационная, и наши братья-белорусы, ну как бы, не зарабатывают сами. На 20-30%, не буду говорить точно, потому что я не специалист, но я знаю, что огромный разрыв белорусского бюджета покрывается за счет нефти и газа, который Белоруссия перепродает. Мы им продаем по очень дешевой цене, а нефть для них вообще очень важна, потому что они из нашей очень дешевой нефти делают бензин, продают его дальше, и вот на этом в принципе и построена вся белорусская экономика.

Для чего мы это делаем? Мы всегда пытались заигрывать с Белоруссией, и пытались все 20 лет дружбы с этим союзным государством. Белорусы нам всегда отвечали великолепной дружбой. Поэтому мы все знаем устрицы, омары, произведенные в Белоруссии. Как только РФ где-то проседала, Белоруссия, батька Лукашенко, мгновенно пользовался этим моментом.

Но нам казалось, что нужно объединить российские народы. Для всех для справки скажу, что русские – это самый разобъединенный народ в мире. Нигде так много людей одной национальности не проживают мимо своего государства. И конечно, это великая идея — объединить Россию и Белоруссию в единое государство, о чем Лукашенко нам всегда и рассказывал. Правда на это он получал шикарные дотации, и фактически Белоруссия всегда жила за счет нас – налогоплательщиков.

Вот, допустим, как американцы поступают? Американцы поступают просто – они всех нафиг разбивают, раздалбливают – все вокруг нищенствуют, а Америка – процветает. И все на них молятся и смотрят, потому что Америка богатая, все к ней тянутся, но все партнеры и союзники Америки, прямо или косвенно, нищие. Вот, допустим, Советский Союз выкармливал все государства – партнеры. Возьмем Африку – мы же им все построили – школы, садики и так далее. Что случилось за 20 лет последних с Африкой? Школы разгромлены, заводы сданы на металлолом, не осталось ни одного садика – ничего. Вот — методы Советского Союза, который в результате развалился, и мы сегодня находимся там, где находимся, и методы Америки, которая считает так, что пусть у всех все будет разрушено, главное, чтобы у нас все было хорошо.

И конечно, мы надеялись на объединение Белоруссии и России. Но батька Лукашенко с местными СМИ уже начал вести такую политику, что только 40% на сегодняшний день белорусов позитивно относятся к России. А до этого там было и 60 и 80%. Получается так: мы их по факту кормим, а они нас по факту не любят. То же самое происходит в Абхазии. Ребята, может нам тогда у американцев поучиться? Зачем мы это делаем? Зачем мы выкармливаем тех, кто потом нам плюет? Самое главное, что они не могут даже этого осознать, что они нам плюют.

Вот вы знаете, что четыре союзные республики, которые предали нас при развале Советского Союза, и которые являются бывшими главными донорами России, Советского Союза тогда, эти государства называются Эстония, Латвия, Литва и Грузия. Это те, кто на один свой заработанный рубль получали три рубля из союзного бюджета. Итого получалось четыре. И потом латыши говорили: «пусть эти русские не приезжают в наши магазины, они нищеброды, они покупают наши конфеты и шпроты, наши туфли и тд». Народу даже в голову не приходило. Что они живут за счет России, что РФ дотирует эти государства. Это сейчас до них тихонечко начинает доходить.

Так вот, ребята, у меня вопрос к вам: как вы считаете, нужно ли нам продолжать дотировать Белоруссию и играть в эти игры союзного государства?

Я, кстати, разговаривал с элитами Белоруссии, и они откровенно говорят: мы понимаем, что рано или поздно с Россией придется объединяться, но пока у нас есть возможность вас подоить, мы все-таки вас еще немножечко подоим. А вот потом, когда совсем приспичит, мы будем готовы объединяться. Но пока будем доить. Но мне кажется — кукиш им.

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