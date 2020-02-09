Календарь: 9 февраля — День легендарного Чапая

В этот день в 1887 году родился участник Первой мировой и Гражданской войн, начдив Красной армии Василий Чапаев.

Василий Иванович Чапаев в Советском союзе был, пожалуй, самым популярным героем народного фольклора. О Чапаеве, Петьке и Анке сложено бесчисленное множество анекдотов. Да и в нашем веке он продолжает занимать умы — Чапаеву посвятили свои произведения Виктор Пелевин, Захар Прилепин, Эдуард Володарский. Так в чем же секрет этого мифологизированного героя?

Чапаев родился в крестьянской семье, после переезда семьи в город Балаково учился в церковно-приходской школе, но не закончил её полного курса. С детства работал в качестве прислуги и ученика у купцов и ремесленников, затем плотничал на Волге вместе с отцом и старшими братьями. Женился вопреки воле родителей с обеих сторон на дочери священника, в браке родились два сына и дочь. С началом Первой Мировой войны был призван в армию, прошёл обучение в унтер-офицерской школе.

В царской армии он добился всего, чего мог добиться рядовой солдат — к 1917 году он стал фельдфебелем, имел 4 георгиевских креста и георгиевскую медаль — это сопоставимо с современным Героем России. Однако служить и впредь сытым господам из Временного правительства Чапаев желанием не горел — его всё больше вдохновлял революционный лозунг — «Вся власть народу!». Он примкнул к большевикам. Опытный вояка и стратег имел огромное преимущество перед белогвардейскими генералами — его уважали солдаты. Чапаев был гением кавалерийской атаки, был горазд на выдумку обманных и отвлекающих маневров. На его счету сотни больших и малых побед. Легенда о Чапае началась после гибели начдива в 1919 году в битве с уральскими казаками. Сослуживец Чапаева Дмитрий Фурманов написал о Чапаеве книгу, имевшую оглушительный успех:

— Увлечён… Увлечён, как никогда… Я мечусь, мечусь. Ни одну форму не могу избрать окончательно. Дать ли Чапая действительно с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь к первому… (Из дневников Д.Фурманова)

Кстати, за женой Фурманова — Анной, Чапаев открыто ухаживал, что приводило к многочисленным ссорам и вражде мужчин. Гибель Чапаева перечеркнула все их личные счёты, а Фурманов, по его собственным словам, оставался под большим впечатлением от фигуры начдива.

Праздники 9 февраля:

День гражданской авиации России.

Международный день стоматолога.

День стриптиза.

События дня:

1885 г. — в России открылась первая бесплатная библиотека-читальня им. Ивана Сергеевича Тургенева в Москве.

1897 г. — состоялась первая Всеобщая перепись населения Российской империи.

1964 г. — завершились IX зимние Олимпийские игры. В медальном зачёте лучшими были спортсмены СССР.

Именинники:

Анна, Дмитрий, Екатерина, Иван.

Родились:

Василий Жуковский (1783 – 1852 гг.) — русский поэт.

Всеволод Мейерхольд (1874 — 1940 гг.) — русский и советский режиссер, актер, педагог.

Ирина Слуцкая (1979 г.) — российская фигуристка.

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