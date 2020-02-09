Креативный дворник сделал из себя снегоуборочную машину

В Зеленограде коммунальщик убирал снег на моноколесе.

В подмосковном Зеленограде изобретательный дворник нашёл передовой способ убирать снег. Коммунальщик оседлал моноколесо, а к лопате приделал колёсики.

Таким образом он фактически сделал из себя самого снегоуборочную машину. Уборка синего после такого апгрейда пошла и эффектнее, и эффективнее. Пользователи сети оценили креативность дворника.

«Настоящий киберпанк. Пока ты живешь в 2020, этот дворник из Зеленограда живет в 3020» — написали в комментариях к видео.

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