Креативный дворник сделал из себя снегоуборочную машину

В Зеленограде коммунальщик убирал снег на моноколесе.
В подмосковном Зеленограде изобретательный дворник нашёл передовой способ убирать снег. Коммунальщик оседлал моноколесо, а к лопате приделал колёсики.
Таким образом он фактически сделал из себя самого снегоуборочную машину. Уборка синего после такого апгрейда пошла и эффектнее, и эффективнее. Пользователи сети оценили креативность дворника.
«Настоящий киберпанк. Пока ты живешь в 2020, этот дворник из Зеленограда живет в 3020» — написали в комментариях к видео.
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