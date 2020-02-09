Рецепт для воскресного завтрака: брауни с арахисом и карамелью

Ингредиенты:
Для брауни:
Шоколад темный – 350 гр
Масло сливочное – 230 гр
Сахар тростниковый – 320 гр
Яйцо – 200 гр
Желтки – 40 гр
Мука пшеничная – 160 гр
Карамель:
Сливки – 160 гр
Сахар – 140 гр
Ваниль – 3 гр
Масло сливочное – 40 гр
Молочный ганаш:
Шоколад молочный – 200 гр
Желатин листовой – 5 гр
Сливки – 500 гр
Сироп глюкозы – 75 гр
Арахисовое пралине:
Арахис соленый — 100 гр
Вода — 8 гр
Сахарный песок — 22 гр
Способ приготовления:
1. Приготовить брауни. Шоколад растопить на водяной бане с маслом. Добавить яйца, желтки и сахар. Перемешать до однородной консистенции. Добавить муку и перемешать до ее растворения. Выложить в формы и выпекать при 160С градусах 20-25 минут. Охладить в холодильнике и нарезать на кубики.
2. Для домашней карамели подогреть сливки с ванилью и дать настояться 15 минут. Из сахара приготовить сухую карамель и добавить сливки в три захода. Проварить 15 секунд. Остудить до 40 градусов, добавить сливочное масло, нарезанное кубиками и пробить блендером.
3. Приготовить молочный ганаш. Желатин замочить в ледяной воде. Отжать. Сливки (300 граммов) подогреть с глюкозой, растворить в них желатин. Добавить шоколад и тщательно перемешать. Остудить до 35 градусов и влить оставшиеся 200 граммов сливок. Пробить блендером. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 8-12 часов. Перед использованием взбить до плотных пиков.
4. Приготовить арахисовое пралине. В сотейнике соединить воду с сахаром, довести до кипения и всыпать орехи, карамеллизировать. Остудить и пробить блендером до состояния пасты.
5. Соединить все составляющие на блюде перед подачей.
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