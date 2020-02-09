Рецепт для воскресного завтрака: брауни с арахисом и карамелью

Ингредиенты:

Для брауни:

Шоколад темный – 350 гр

Масло сливочное – 230 гр

Сахар тростниковый – 320 гр

Яйцо – 200 гр

Желтки – 40 гр

Мука пшеничная – 160 гр

Карамель:

Сливки – 160 гр

Сахар – 140 гр

Ваниль – 3 гр

Масло сливочное – 40 гр

Молочный ганаш:

Шоколад молочный – 200 гр

Желатин листовой – 5 гр

Сливки – 500 гр

Сироп глюкозы – 75 гр

Арахисовое пралине:

Арахис соленый — 100 гр

Вода — 8 гр

Сахарный песок — 22 гр

Способ приготовления:

1. Приготовить брауни. Шоколад растопить на водяной бане с маслом. Добавить яйца, желтки и сахар. Перемешать до однородной консистенции. Добавить муку и перемешать до ее растворения. Выложить в формы и выпекать при 160С градусах 20-25 минут. Охладить в холодильнике и нарезать на кубики.

2. Для домашней карамели подогреть сливки с ванилью и дать настояться 15 минут. Из сахара приготовить сухую карамель и добавить сливки в три захода. Проварить 15 секунд. Остудить до 40 градусов, добавить сливочное масло, нарезанное кубиками и пробить блендером.

3. Приготовить молочный ганаш. Желатин замочить в ледяной воде. Отжать. Сливки (300 граммов) подогреть с глюкозой, растворить в них желатин. Добавить шоколад и тщательно перемешать. Остудить до 35 градусов и влить оставшиеся 200 граммов сливок. Пробить блендером. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 8-12 часов. Перед использованием взбить до плотных пиков.

4. Приготовить арахисовое пралине. В сотейнике соединить воду с сахаром, довести до кипения и всыпать орехи, карамеллизировать. Остудить и пробить блендером до состояния пасты.

5. Соединить все составляющие на блюде перед подачей.

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