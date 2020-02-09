Боровшаяся с раком экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла операцию

Юлия Волкова, около года назад победившая рак, перенесла хирургическое вмешательство в одной из американских клиник. Экс-солистке «Тату» сделали операцию на голосовых связках, поврежденных при лечении онкологии, и артистка надеется, что они восстановятся.
По словам знаменитости, операция прошла успешно, и ее состояние в норме.
В 2016-м Волкова призналась, что ведет борьбу с раком щитовидной железы, выявленным у нее за четыре года до этого. Звезде сделали операцию, во время которой был задет голосовой нерв. В результате певица потеряла голос, и, проснувшись после наркоза, не могла говорить, а лишь шептала.
Знаменитость, покинув сцену, посвятила себя дочери Виктории и сыну Самиру. Наследница Волковой мечтает стать певицей и регулярно посещает занятия по вокалу. Экс-солистка, судя по всему, тоже хочет продолжить музыкальную карьеру. Артистка наняла частного педагога, чтобы научиться вновь управлять своим голосом.
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