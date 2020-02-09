Умер актер сериала «Звездный путь»

Голливудский актер и режиссер Кевин Конуэй, известный по ролям в сериале «Звездный путь» (Star Trek) и фильмах «Преодоление» и «Геттисбург», умер от сердечного приступа.

Конуэю было 77 лет. Его представитель сообщил, что актер умер в среду, 5 февраля, однако об этом стало известно широкой общественность лишь сейчас, передает портал «360» со ссылкой на The New York Times.

Кевин Конуэй начал актерский путь в 24 года, снявшись в фильме «Бойня номер пять» (1972), основанном на одноименном романе Курта Воннегута. Всего в его карьере было более 80 картин и сериалов.

Среди них «Кулак», «Адская кухня», «Человек-слон» (телеверсия 1982 года), «Вспышка», «Свой парень», «Пролетая над гнездом кукушки», «Беспутная роза», «Геттисбург», «Быстрый и мертвый», «Тюрьма OZ», «Дом двух семей», «Закон и порядок», «Хорошая жена», «Преодоление».

Также он исполнил роль в сериале «Звездный путь: Следующее поколение».

Конуэй был и актером озвучивания. Кроме того, его голос использовался для объявлений в метро Нью-Йорка.

Артист является лауреатом театральной премии «Драма Деск».

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